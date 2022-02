Ruba in una macchina in Centrale: Ncc interviene e lo blocca (con rissa)

Non aveva fatto i conti con l'autista. Un ragazzo di 20 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di rubare uno zaino da una macchina Ncc, il noleggio con conducente.

Il suo blitz è avvenuto in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. A scoprire il ladro è stato lo stesso guidatore - un italiano 47enne -, che appena si è accorto del furto è intervenuto per bloccare il 20enne.

In "trappola", il giovane ha però reagito con violenza contro l'autista, che alla fine - non senza fatica - è riuscito a bloccarlo. A scrivere la parola fine sulla storia ci hanno pensato gli agenti delle volanti, che sono intervenuti e hanno arrestato il ragazzo, che già in passato ha avuto guai con la giustizia.