Guardia giurata gli spara durante un furto: lui continua a rubare (con il braccio ingessato)

Non si sarebbe fermato neanche dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Anzi, con un braccio ingessato, avrebbe continuato a mettere a segno furti in serie. Senza sapere, però, che i carabinieri erano sulle sue tracce. Un ragazzo di 22 anni, Joseph M., nato a Genova, ma con un domicilio a San Giuliano Milanese, è stato arrestato nei giorni scorsi dai militari perché accusato di aver portato a termine almeno sei furti tra il 5 febbraio e il 25 marzo del 2023, tutti nel comune in cui vive.

I fari degli investigatori su di lui si erano accesi il 10 febbraio scorso, quando aveva tentato un'irruzione notturna nel supermercato Ins. A sorprenderlo era stato un vigilante, che - credendo che fosse armato - aveva aperto il fuoco e lo aveva ferito, in maniera non grave, a un braccio. Approfondendo la sua posizione, i carabinieri sono riusciti a scoprire che si trattava di un ladro seriale. Cinque giorni prima, infatti, stando a quanto ricostruito da un'ordinanza di custodia cautelare, il 22enne aveva cercato di rubare all'interno del centro commerciale di San Giuliano, senza riuscire però ad aprire la saracinesca. L'8 febbraio, invece, aveva messo nel mirino un negozio da cui aveva rubato bigiotteria per un valore di circa 500 euro.

Due giorni dopo, ecco il furto con sparatoria, che però evidentemente non aveva fermato i suoi raid. L'1 marzo, infatti, sarebbe stato ancora lui a introdursi nell'oratorio della parrocchia "Santa Maria in Zivido" di San Giuliano rubando bevande, generi alimentari e soldi. Il 4 marzo "visita" alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice e il 15 nuovo blitz nella chiesa già colpita a inizio mese. A incastrare il 22enne sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi e degli oratori svaligiati. Nelle immagini dal 10 febbraio in poi - e non è un dettaglio da poco - si vede chiaramente l'ingessatura al braccio destro del ragazzo, che comunque non si era fermato neanche dopo essere rimasto ferito. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.