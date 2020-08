Ladro bloccato mentre scassina la porta: tradito dall'inquilino svegliato dai rumori

Ha fatto rumore, decisamente troppo rumore. Ed è finito in manette. Un uomo di 41 anni, cittadino del Mali con precedenti specifici e nullafacente, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì dalla polizia con l'accusa di furto aggravato.

L'allarme è scatto all'1.40, quando un inquilino di un condominio di via Francesco Paolo Michetti ha telefonato al 112 per segnalare degli strani rumori che continuava a sentire dai piani inferiori. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato il 41enne che con uno scalpello di ferro cercava di far "saltare" la porta in legno di un magazzino orto frutticolo. Il ladro è stato immediatamente bloccato dagli agenti, che hanno poi scoperto che aveva già "visitato" anche l'appartamento accanto, dove si trova uno studio d'architettura dal quale aveva fatto sparire del materiale informatico e alcuni strumenti di lavoro.

Il 41enne è stato quindi dichiarato in arresto ed è stato indagato a piede libero per inosservanza del questore di lasciare lo stato italiano avendo ignorato un decreto di espulsione a suo carico.