Ricercato da anni nel suo paese, va in aeroporto a prendere la moglie e il figlio

Era ricercato da anni perché indagato nel suo paese per riciclaggio di denaro derivante da truffe informatiche commesse tra il 2019 e il 2021. È stato arrestato dalla polizia di Milano, grazie all'aiuto dei colleghi dell'aeroporto di Orio al Serio, un cittadino rumento di 35 anni su cui pendeva un mandato d'arresto europeo.

Nei giorni scorsi era stato segnalato dalla polizia rumena alla squadra mobile di Milano l'arrivo allo scalo di Bergamo della moglie e del figlio del ricercato. I due sarebbero dovuti atterrare nella sera di lunedì 29 aprile. Gli agenti hanno subito ipotizzato che i famigliari volessero riunirsi con il latitante in occasione della Pasqua ortodossa che si festeggia il 5 maggio. I poliziotti si sono, quindi, appostati nell'aeroporto per stanare il latitante.

Intorno alle 21.30 il volo da Bucarest è atterrato a Orio al Serio. A bordo, come previsto, c'erano moglie e figlio minorenne. I due sono stati pedinati fino agli arrivi: ad attenderli il 35enne. L'uomo è stato bloccato e controllato. Addosso aveva una patente e una carta di identità italiane con altre generalità, utili per muoversi sul territorio senza problemi. Il latitante è stato arrestato e condotto al carcere di Bergamo in attesa di estradizione.