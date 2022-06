"Sono un turista", ma era un uomo ricercato in tutta Europa

Era pronto a partire per Genova, come un turista qualsiasi. Peccato però che non fosse proprio un "semplice" turista. Un uomo di 40 anni, un cittadino siriano, è stato arrestato domenica sera in stazione centrale a Milano in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità danesi con l'accusa di tentato omicidio.

Stando a quanto riferito dalla questura in una nota, il 40enne è stato controllato per caso nello scalo ferroviario meneghino dopo essere stato notato mentre si aggirava tra i binari. Agli agenti l'uomo ha detto di essere arrivato in Italia per turismo e ha mostrato loro un permesso di soggiorno danese e un biglietto con destinazione il capoluogo ligure.

Ai poliziotti è bastato inserire i suoi dati nel terminale per scoprire che si trattava in realtà di un ricercato accusato di un tentato omicidio commesso il 3 giugno proprio in Danimarca. Il 40enne è stato quindi bloccato e portato in carcere a San Vittore in attesa dell'estradizione.