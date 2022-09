La gioielliera che fa finire in manette l'ex killer

Per quasi una settimana è passato davanti a quel negozio ogni sera. Sempre poco prima dell'orario di chiusura, sempre come se stesse cercando di raccogliere informazioni e dettagli. Tanto che il suo volto non è sfuggito alla titolare, che alla fine ha avvisato gli agenti. E quando gli agenti sono arrivati, lui li ha "accolti" con un coltello a serramanico.

Un uomo di 59 anni è stato arrestato giovedì sera a Milano, fuori da una gioielleria, con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver cercato di aggredire i poliziotti per sfuggire a un controllo. In manette è finito Marcello Di Matteo, un nome che già in passato - più volte - è stato scritto nei registri delle forze dell'ordine. Nell'ormai lontanissimo 1998, infatti, era stato arrestato per omicidio per aver crivellato di colpi il 34enne Patrizio Ramazzina al parco delle Cave per una storia di droga non pagata. Condannato a 30 anni, dopo 13 era uscito e l'anno successivo, il 2012, era stato nuovamente arrestato, insieme ad altre persone, per aver messo in piedi una piazza di spaccio a Sesto San Giovanni.

Giovedì sera il nuovo fermo. A bloccarlo sono stati gli agenti delle Nibbio, che si trovavano in piazzale Lagosta per verificare la segnalazione di una gioielleria, che aveva riferito ai poliziotti di quell'uomo che da cinque giorni almeno continuava a passare stranamente fuori dal locale verso l'orario di chiusura. Dopo un rapido giro in zona, gli investigatori hanno riconosciuto il 59enne in via Volturno e lo hanno fermato per un controllo.

Improvvisamente, però, Di Matteo avrebbe estratto un coltello dalla tasca e si sarebbe scagliato contro gli uomini in divisa, che sono poi riusciti ad ammanettarlo. È verosimile, anche se lui non lo ha ammesso, che stesse monitorando la gioielleria per tentare una rapina lampo. Ma l'occhio della negoziante lo ha messo nei guai.