L'ex sindaco latitante arrestato a Milano: condannato per corruzione con l'ex ministro

Fuga finita. È stato arrestato a Milano Minel Florin Prina, 50enne ex sindaco di Slatina, in Romania, ricercato dal 3 maggio scorso per una condanna a 4 anni e mezzo di carcere per le accuse di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, riciclaggio e traffico di influenze.

Prina, stando a quanto ricostruito, era finito in un'inchiesta nel suo paese che ha visto tra gli indagati anche Darius Vâlcov, dal 2004 al 2012 sindaco - anche lui - di Slatina, ma soprattutto ministro delle finanze del governo di Victor Ponta. Vâlcov, condannato, pare sia al momento irreperibile.

La latitanza di Prina è invece finita martedì a Milano, dove è stato rintracciato e fermato dai carabinieri della sezione Catturandi esattamente una settimana dopo il mandato d'arresto europeo spiccato dalle autorità romene. L'inchiesta in cui è stato condannato ha al centro alcuni lavori pubblici effettuati proprio a Slatina per il rifacimento delle fogne e delle strade. Il sindaco, secondo l'accusa, avrebbe fatto da intermediario tra l'ex ministro Vâlcov e un'azienda che ha poi ottenuto gli appalti. Parte della corruzione, oltre che in denaro, sarebbe stata effettuata anche attraverso un centinaio di opere d'arte.

Il lavoro dei militari della IV sezione del nucleo investigativo prosegue adesso per verificare l'eventuale presenza di complici in Italia che possano aver favorito la fuga e la latitanza, breve, di Prina sotto la Madonnina.