Lite per la casa: uomo (armato) distrugge porte e scrivanie in Municipio, arrestato

È andato su tutte le furie mentre cercava di completare le pratiche per richiedere una casa popolare. E così, senza pensarci due volte, ha deciso di distruggere tutto ciò che ha trovato sotto mano. E, alla fine, è stato arrestato.

In manette è finito un uomo di 68 anni, un cittadino italiano con precedenti, che deve rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato dopo aver seminato il panico negli uffici del Municipio 3 di Milano in via Tommaso Pini, in zona Lambrate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando a quanto riferito dalla polizia, i problemi sono iniziati verso le 9.20, quando il 68enne ha avuto una discussione con uno degli impiegati mentre provava a ultimare tutti gli atti necessari per ottenere un alloggio. Dalle parole all'esplosione di rabbia il passo è stato brevissimo: l'uomo ha impugnato una mazza di ferro e si è scagliato contro le porte e le scrivanie. Quando i poliziotti lo hanno fermato, hanno scoperto che con sé aveva anche un coltello da cucina. Per lui si sono aperte le porte del carcere.