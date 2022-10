Arrestato a Milano il cantante Niko Pandetta: deve scontare 4 anni per droga

E' stato arrestato a Milano, mercoledì mattina, il cantante Niko Pandetta, vero nome Vincenzo, trapper neomelodico di 31 anni, in seguito ad un'ordine di carcerazione per spaccio di droga ed evasione. L'artista, nei giorni scorsi, aveva pubblicizzato sui social network la notizia della sua condanna definitiva, in Cassazione, a quattro anni di reclusione per spaccio, scrivendo di essere "abituato agli spazi stretti" e alle "case piccole, alle celle". Poi, però, si era sottratto al provvedimento di arresto.

Gli agenti della squadra mobile milanese, coordinati da Marco Calì e dal funzionario Nicola Lelario, lo hanno rintracciato mercoledì mattina nel quartiere di Quarto Oggiaro, dove gli hanno notificato l'ordine di carcerazione. Pandetta, anni addietro, aveva dedicato una canzone allo zio Salvatore Cappello, boss catanese che si trova recluso con il 41-bis dal 1993, dicendosi in seguito pentito di averla scritta. L'indagine successiva sullo spaccio di droga riguarda un giro di stupefacenti tra la Sicilia e la Calabria.

Le polemiche per il concerto ad Abbiategrasso

Nel 2020 aveva suscitato molte polemiche un concerto che Pandetta avrebbe dovuto tenere in un pub di Abbiategrasso. La presidente della commissione regionale antimafia Monica Forte (gruppo misto) aveva protestato affermando che "non è pensabile che negli spazi pubblici siano ospitati messaggi che inneggiano alla mafia. Gli unici messaggi che le istituzioni hanno il dovere di veicolare sono per la legalità, per i valori che ci uniscono contro le mafie e per il sostegno alle vittime-. Proprio per questo mi sono confrontata con il sindaco di Abbiategrasso che, oltre a confermarmi che non c’è nessun via libera all’uso degli spazi, concorda sulla totale inopportunità" del concerto.