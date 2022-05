Sorpresi durante lo scambio droga soldi: arrestati il rapper Nuflex e due 'soci'

Presi subito dopo lo scambio. Con le mani nel sacco. Tre uomini - due 24enni e un 44enne, tutti italiani e tutti con precedenti - sono stati arrestati venerdì sera dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi durante un incontro di "lavoro". Tra i tre fermati c'è anche "Nuflex", nome d'arte di un rapper di 24 anni di Baggio - che lavora come cameriere -, i cui video su Youtube sfiorano le 300mila visualizzazioni.

A fermare i tre sono stati gli uomini della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali. I poliziotti, passando in via Marco Antonio Colonna, hanno notato il rapper e il 44enne fermi fuori da un palazzo, in evidente attesa di qualcuno, decidendo così di tenerli d'occhio. In effetti poco dopo è arrivato l'altro 24enne alla guida di una macchina, a bordo della quale sarebbe salito il cantante.

Dopo aver preso qualcosa dalle mani del conducente, Nuflex sarebbe risceso dalla vettura, avrebbe raggiunto il 44enne e con lui sarebbe entrato nel condomino, dove l'uomo è residente. Passati pochi minuti, la svolta. Il rapper, stando a quanto riferito dalla polizia, si sarebbe ripresentato dal coetaneo, a cui avrebbe consegnato una busta. In quell'esatto istante è scattato il blitz dei poliziotti. Nella macchina, sotto il sedile, è stato trovato proprio il sacchetto, al cui interno c'erano 8mila euro in contanti, mentre dalla tasca del giubbotto del cantante sarebbero saltati fuori altri 2mila euro. La perquisizione è quindi stata estesa a casa del 44enne e nella cantina, nascosto dietro a un materasso, è stato trovato il pacco ritirato poco prima, con dentro 380 grammi di cocaina.

I tre - il giovane in auto con precedenti per reati contro il patrimonio, gli altri due per droga - sono quindi stati dichiarati in arresto. Dopo il processo per direttissima, sono stati portati in carcere a San Vittore.