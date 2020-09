Milano, cerca di lasciare l'italia con un passaporto falso: arrestato albanese

Cerca di lasciare l'Italia con un documento falso, arrestato un cittadino albanese di 41 anni per possesso di documenti falsi validi per l'espatrio. Domenica pomeriggio, presso l'aeroporto di Milano Linate i poliziotti della Frontiera Aerea, addetti al controllo dei documenti dei passeggeri in partenza per le destinazioni extra Schengen, hanno fermato un uomo che ha esibito loro un passaporto elettronico sloveno e un biglietto aereo per Dublino.

Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, e dal fatto che fornisse indicazioni generiche sulla sua provenienza e scopi del viaggio, gli agenti hanno approfondito il controllo e sottoposto il documento a un'analisi accurata con apparecchiature scientifiche.

Gli agenti hanno accertato che il documento esibito dal passeggero, sebbene all'apparenza molto somigliante a uno autentico, mancasse degli elementi di sicurezza propri del passaporto rilasciato dalle autorità slovene. Il 41enne è stato dunque arrestato