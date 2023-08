L'uomo pronto a pagare famiglie per incontrare le loro figlie minorenni

Cercava ragazze madri, o comunque bisognose di soldi, a cui consegnare denaro e, in cambio, abusare dei loro figli minori. Una terribile accusa quella di cui dovrà rispondere un 50enne arrestato su ordinanza di custodia cautelare del gip di Milano Roberto Crepaldi, al termine di un'indagine condotta dalla pm Alessia Menegazzo, scattata dalla segnalazione delle forze dell'ordine del Canada, secondo cui un utente italiano, nel 2019, avrebbe caricato su un server un'immagine pedopornografica.

Dal 2019 l'uomo avrebbe compiuto numerosi tentativi per entrare in contatto e adescare online ragazze giovanissime, con l'obiettivo di ottenere immagini pedopornografiche e incontri di natura sessuale. Ma, dall'indagine, è emerso che il 50enne si sarebbe spinto fino a contattare genitori a cui promettere denaro in cambio di incontri sessuali con le loro figlie. "Ho talmente tanto materiale che ho quasi la nausea, ora voglio bimbe vere", ha detto l'uomo a un suo conoscente. La frase è stata riportata nelle pagine dell'ordinanza del gip.

Soldi in cambio di incontri

A un genitore, nel mese di settembre del 2021, l'uomo ha esplicitamente affermato che sarebbe stato disposto a incontrare sua figlia, spiegando che "a me piacciono dai 14 ai 17, ma anche di 12". In altre occasioni avrebbe contattato ragazze madri, sempre per lo stesso motivo, e avrebbe tentato di adescare una ragazza autistica. Secondo gli investigatori, la ricerca incessante dell'uomo sarebbe proseguita fino al mese di febbraio del 2022, quando scattò la perquisizione. Gli investigatori hanno sequestrato quasi 400 file contenenti foto e video di minori, talvolta anche neonati. Un'accelerazione dell'inchiesta fu dovuta anche alle sue attenzioni morbose verso una parente minorenne.