L'uomo arrestato 30 anni dopo aver ordinato 250 grammi di cocaina dal Perù (e rischia 15 anni)

In manette. Ma trent'anni dopo. Un uomo di 52 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato fermato nelle scorse ore a Milano in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità peruviane il 18 luglio del 2021 per il reato di traffico internazionale di stupefacenti.

Nonostante il provvedimento sia di quattro mesi fa, le accuse sono legate a fatti del 92, quando - stando alle ricostruzioni degli investigatori di Lima - il 50enne si era fatto spedire dalla capitale peruviana 250 grammi di cocaina nascosti all'interno di un libro, un trucco spesso utilizzato dai narcos per muovere le sostanze da un lato all'altro del mondo. Dopo un lavoro evidentemente lungo, quest'estate da Lima è stato spiccato il mandato d'arresto che è stato subito notificato alla Questura di Milano perché dal Perù avevano verificato che l'uomo aveva una residenza in via Espinasse nel capoluogo lombardo. I poliziotti sudamericani hanno inviato ai colleghi meneghini nome e cognome del ricercato insieme a una vecchia carta d'identità, nel frattempo più volte rinnovata dall'uomo.

Quando domenica sera una Volante lo ha fermato in via Graziano Imperatore, agli agenti è bastato inserire i suoi dati al terminale per capire che era il 50enne finito nei guai a Lima. A incastrarlo definitivamente sono stati i suoi precedenti: nel 92 l'uomo era infatti stato arrestato per una rapina a Milano mentre cinque anni dopo era stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione dai carabinieri di Tropea. In tutti gli atti collegati ai due procedimenti c'era proprio il numero di carta d'identità indicato da investigatori e inquirenti peruviani, un dettaglio che ha confermato definitivamente, senza ombra di dubbio, che il ricercato era lui.

A quel punto per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte di San Vittore. Nei prossimi giorni potrebbero partire le pratiche per l'estradizione verso il Perù, dove il traffico di droga è punito dall'articolo 296 del codice penale, che prevede condanne da otto a quindici anni di carcere.