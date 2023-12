L'uomo che "mangia" la droga e aggredisce i poliziotti

Ha cercato di nascondere la droga in bocca. Poi si è scagliato contro gli agenti. Un uomo di 24 anni, cittadino egiziano con precedenti e regolare, è stato arrestato domenica sera in via Arquà a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due poliziotti.

Il 24enne, alla vista di una Volante, ha accelerato il passo e ha "mangiato" tre grammi di hashish, finendo però per attirare l'attenzione degli agenti. Una volta fermato, il ragazzo ha immediatamente reagito con violenza iniziando a dare gomitate, calci e spintoni, facendo cadere i due poliziotti, uno dei quali è finito in ospedale con una prognosi di due giorni per escoriazioni e ferite alla mano destra.

Il 24enne è stato quindi bloccato e arrestato. Deve rispondere anche del possesso dei tre grammi di "fumo".