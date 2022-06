Il ragazzo che gira nel centro commerciale con una pistola (carica) nelle mutande

A marzo scorso, in stazione, non ci aveva pensato due volte prima di puntare un'arma alla testa di un ragazzino ancora minorenne. Giovedì, con la stessa tranquillità, se ne andava in giro in un centro commerciale con una pistola negli slip.

Un ragazzo di 24 anni, un giovane residente a Vimercate, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Cremella perché colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Lecco per tentata rapina, lesioni personali e tentato furto con strappo in concorso, oltre che per porto abusivo d'arma da fuoco.

I guai per il 24enne sono iniziati quando i militari lo hanno fermato all'interno di un centro commerciale di Busnago proprio per notificargli l'arresto per la rapina commessa lo scorso 27 marzo in stazione a Cassago, nel Lecchese. Quel giorno, stando a quanto accertato dalle indagini, l'arrestato aveva puntato una pistola alla tempia di un 17enne per farsi consegnare soldi e un telefono cellulare, colpendolo poi con il calcio dell'arma al rifiuto del giovane. Il ragazzino era comunque riuscito a darsi alla fuga nonostante l'intervento di un complice del rapinatore - ancora non identificato - che lo aveva colpito alla gamba sinistra con un tubo metallico.

Appena i carabinieri lo hanno riconosciuto nel mall brianzolo, il 24enne è stato quindi bloccato e perquisito. Ed è stato in quel momento che i militari hanno trovato nei suoi boxer una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, con tanto di caricatore inserito con cinque proiettili all'interno. Per lui a quel punto sono scattate le manette.