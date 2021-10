Il ragazzo che litiga con la moglie, poi si scaglia contro la polizia e prende a testate la Volante

Prima contro la moglie, ormai ex. Poi contro gli agenti. Un uomo di 27 anni, un cittadino dell'Ecuador con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato domenica mattina a Milano con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i poliziotti intervenuti in difesa della sua ex compagna.

La richiesta d'aiuto al 112 è arrivata verso le 8 da Alzaia Naviglio Pavese dopo che il 27enne e la ex avevano cominciato a litigare, violentemente, per la "gestione" del figlio. Una volta arrivata la polizia, la furia del ragazzo si è concentrata sugli uomini in divisa, che sono stati costretti a chiamare i rinforzi.

Dopo aver ferito un agente al ginocchio, il ragazzo è stato ammanettato e messo a bordo della Volante per essere portato in Questura. In auto, però, il 27enne è riuscito a sfilare la cintura di sicurezza e ha cominciato a colpire con calci e testate gli interni della macchina, insultando e minacciando i poliziotti. Dopo aver continuato il suo "show" anche in via Fatebenefratelli, l'uomo è stato dichiarato in arresto, mentre il poliziotto ferito è stato visitato in ospedale per le cure del caso.