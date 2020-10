Milano, prova a scappare dalla polizia con il monopattino elettrico: pusher arrestato

Fuga fallita. E manette. Un uomo di 48 anni, un cittadino egiziano, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso mentre andava in giro per la città per "lavorare".

I guai per lui sono iniziati verso le 22.30 in piazzale Maciachini, dove - mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico - ha incrociato una Volante della polizia. Temendo di essere fermato, il 48enne ha gettato un involucro che aveva in tasca cercando di non dare nell'occhio, ma finendo così - suo malgrado - per attirare l'attenzione degli agenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando ha capito di essere finito nel mirino, l'uomo ha cercato una improvvida fuga in monopattino, che è stata immediatamente sventata dai poliziotti. Loro stessi hanno recuperato il pacchettino che il 48enne aveva lanciato via poco prima e hanno scoperto che all'interno c'erano quasi 7 grammi di cocaina. A quel punto per l'uomo sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.