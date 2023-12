Rapine in centro a Milano: arrestato un ragazzino (membro di una baby gang)

Arrestato un membro di una baby gang rimasto sconosciuto finora che aveva rapinato alcuni ragazzi lo scorso febbraio. A essere accusato di rapina e lesioni un minore che era già stato collocato in una comunità. Gli altri membri del gruppo, sei ragazzi di cui un minorenne, erano già stati fermati per numerosi reati dalla rapina, alle lesioni personali fino al concorso in reato. La polizia locale è ancora alla ricerca di altri giovani malviventi facenti parte della baby gang.

I fatti risalgono al 23 febbraio scorso. Tre ragazzi si sono recati al comando dei ghisa raccontando di essere stati rapinati da un gruppo di giovanissimi, circa 20, all’uscita da un locale in corso Como. Sottratti cellulari, documenti e contanti. Le vittime hanno anche raccontato di essere stati colpiti riportando lesioni fisiche.

I ragazzi si sono detti in grado di indentificare i membri della baby gang anche in maniera precisa, fornendo un identikit. Grazie alla testimonianza e alle relative indagini, gli agenti hanno ricollegato i reati ai responsabili, denunciandoli.