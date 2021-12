Il bandito delle stazioni ricercato arrestato durante una rapina (in stazione)

Sempre lo stesso territorio di caccia, le stazioni ferroviarie. Ma questa volta con un finale diverso, le manette. Un uomo di 31 anni, un cittadino palestinese con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano con l'accusa di rapina dopo aver derubato un egiziano del portafogli con all'interno 50 euro.

Quando il viaggiatore, che si trovava nel sottopasso di Rogoredo, si è accorto del furto subito, si è avvicinato al rapinatore che per tutta risposta lo ha aggredito afferrandolo per il collo. La scena non è sfuggita agli agenti della Polfer, che sono subito intervenuti bloccando il bandito.

Dopo aver identificato il 31enne, i poliziotti hanno scoperto che era ricercato per un ordine di custodia cautelare in carcere emesso pochi giorni prima dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia perché ritenuto responsabile di tre rapine messe a segno tra fine ottobre e inizio novembre a Mestre, sempre nella stazione ferroviaria. Per l'uomo si sono quindi aperte le porte del carcere.