Arrestato il quinto rapinatore della gioielleria

Era l’ultimo della banda di cinque rapinatori che lo scorso gennaio avevano colpito in una gioielleria del centro commerciale Rho Center, nel comune milanese. Il gruppo aveva raccolto un bottino tra oro e gioielli con un valore di 60mila euro. Nella mattina di giovedì 14 settembre l’ultimo partecipante alla rapina, un 52enne pluripregiudicato, è stato arrestato dai militari di Rho.

I carabinieri, per individuare il soggetto, hanno utilizzato uno studio antropometrico con il quale hanno comparato le immagini della videosorveglianza della gioielleria con altre acquisite nel corso delle indagini.

Il quinto rapinatore aveva approfittato di un permesso premio per partecipare al colpo con gli altri quattro. Durante la rapina erano stati usati indumenti e maschere in lattice per nascondere l’identità, uno dei malviventi era armato di pistola.