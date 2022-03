Uno minacciato col coltello, l'altro preso a pugni: due uomini rapinati in pochi minuti

Due raid in pochi minuti. Poi le manette. Un uomo di 21 anni, un cittadino egiziano, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo aver aggredito e derubato due uomini fuori dalla stazione Centrale.

A dare l'allarme, verso le 3.30, è stato un 46enne peruviano che ha chiesto aiuto al 112 raccontando di essere stato avvicinato da due uomini che lo avevano minacciato con un coltello e gli avevano rubato lo zaino. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, a loro si è avvicinato un 22enne, cittadino afgano, che ha denunciato - anche lui - di essere stato preso a pugni in faccia da due persone, che erano poi fuggite con la sua borsa.

I militari del Radiomobile hanno quindi raccolto le descrizioni fornite dalle vittime e poco distante hanno bloccato il 21enne, che è stato trovato ancora in possesso del bottino appena rapinato. Il suo complice è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.

Nella mattinata di mercoledì, sempre in zona piazza Duca d'Aosta, i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli identificando 114 persone e controllando 18 veicoli. Durante il servizio, un 42enne, cittadino del Camerun, è stato denunciato per reati in materia di immigrazione e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché camminava fuori dallo scalo ferroviario con un bastone di legno in mano.