Il magazziniere (ricercato in tutta Europa) che di notte rubava sulle tombe nei cimiteri

Magazziniere di giorno. Ladro di notte. Un uomo di 21 anni, nato in Italia ma cittadino romeno, è stato arrestato dai carabinieri di Milano in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d'Appello francese con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti nei cimiteri.

Il 21enne, stando a quanto ricostruito dalle autorità transalpine, avrebbe fatto parte di una banda - in cui c'era anche suo fratello - che tra luglio e agosto dello scorso anno avrebbe colpito in undici diversi cimiteri francesi, tutti in zone vicine a Colmar, città del Grand Est, al confine con la Germania.

Nei vari raid - in un'occasione erano state ripulite 25 tombe, in un'altra 11 - i ladri portavano via qualsiasi cosa in bronzo trovassero, con il bottino che veniva poi rivenduto ad alcune ditte svizzere e tedesche. Il modus operandi era collaudato e sempre il solito: il gruppo metteva a segno un sopralluogo al mattino e poi di notte, con il buio, entrava in azione.

Nelle scorse settimane altri componenti della banda erano già finiti in manette, mentre il 21enne - che in Italia ha un lavoro come magazziniere - è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia Duomo, guidati da Gabriele Lombardo. I militari sono riusciti a localizzare il ricercato a Corsico e lo hanno bloccato. Per lui si sono così aperte le porte di San Vittore.