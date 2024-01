Ricercato arrestato dalla polizia in una stazione di Milano

Doveva scontare quasi un anno e mezzo di galera ma era ancora libero di girare per il Paese. Almeno finché gli agenti della polizia ferroviaria non lo hanno fermato nella Stazione di Cadorna a Milano, nella serata di lunedì.

Lui, un marocchino di 34 anni, è risultato essere destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. I poliziotti della polfer di Bovisa, in servizio a Cadorna, gli hanno chiesto i documenti mentre viaggiava su un treno e hanno così scoperto che doveva scontare un anno, cinque mesi e 28 giorni di reclusione. Oltre a una pena pecuniaria di 1.300 euro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Reati commessi tra il 2016 e il 2017 in provincia di Bergamo.

Durante la perquisizione gli hanno trovato anche due involucri di hashish di oltre 5 grammi, per i quali è stato indagato in stato di libertà. In serata è stato poi trasferito presso il carcere di San Vittore di Milano.