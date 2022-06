Era ricercato ma continuava a rubare: arrestato in stazione a Milano

Benché fosse ricercato per via di una condanna per spaccio, continuava a fare quello che 'voleva' in città: tant'è che è stato fermato dopo un furto all'interno di un negozio di profumi in Stazione Centrale. La polizia ferroviaria ha arrestato un ragazzo libico di 20 anni e pluripregiudicato. Il giovane è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Milano.

Domenica, il Centro operativo compartimentale ha segnalato ai poliziotti che l'addetto alla sicurezza di una profumeria in Centrale aveva fermato una persona durante il furto di un prodotto. Gli agenti, per dirla così, hanno preso in consegna il responsabile.

Gli accertamenti successivi in banca dati hanno rivelato che si trattava di un ricercato per reati in materia di stupefacenti. Era stato condannato a 10 mesi e 17 giorni di carcere, nonché al pagamento della pena pecuniaria di 1300 euro. Il 20enne è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.