Milano, scappa dalla comunità terapeutica dov'era rinchiuso: arrestato a Rogoredo

Era fuggito da una comunità terapeutica a cui era stato assegnato dal Tribunale di Milano.

Domenica gli agenti della Polfer in servizio di vigilanza nella stazione di Rogoredo hanno arrestato un 56enne pregiudicato ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione per essere fuggito dalla comunità terapeutica

Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo, spiegando che la misura gli era stata concessa in sostituzione della carcerazione per reati in materia di stupefacenti. Ora l'uomo è stato di nuovo trasferito in carcere.