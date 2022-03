Il festino con due donne inguaia il pusher (che finisce in ospedale)

Troppo caos per passare inosservati. Troppo rumore per non finire in manette. Un uomo di 34 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un festino in casa sua.

La richiesta d'intervento ai militari è arrivata verso l'una, quando un vicino del 34enne - che vive in un palazzo alle spalle del comune di Rozzano - ha telefonato al 112 per segnalare che da un appartamento del condominio continuavano ad arrivare schiamazzi, urla e musica ad altissimo volume.

Al loro arrivo sul posto, gli uomini dell'arma hanno individuato l'abitazione senza particolare fatica e, nonostante la resistenza del proprietario, sono riusciti a entrare. All'interno sono stati trovati proprio il 34enne e due donne di 24 e 36 anni, tutti visibilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno subito notato tracce di cocaina sul tavolo in sala e hanno così deciso di perquisire l'appartamento. In camera da letto sono stati scoperti e sequestrati 108 grammi di cocaina, pochi grammi di hashish, 660 euro in contanti oltre che tutto il materiale necessario per confezionare le dosi. La notte dell'uomo, che è stato formalmente dichiarato in arresto, è poi finita al pronto soccorso, dove è stato portato a scopo precauzionale per i postumi del "party".