In bici senza mani nel traffico, cade e viene arrestato dalla polizia

Stava andando in bici senza mani e quando i poliziotti hanno cercato di fermarlo (per ammonirlo) ha accelerato il passo, ma è finito prima contro un'auto parcheggiata e successivamente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo in viale Isonzo a Milano nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile, nei guai un 21enne tunisino già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto intorno alle 18 quando gli agenti motociclisti delle "nibbio" hanno notato il 21enne che procedeva lungo il trafficato viale di Milano. Intuendo di essere nei guai il giovane ha cercato di allontanarsi, ma proprio in questo frangente è finito contro un'auto in sosta.

Il 21enne è stato soccorso dal personale del 118 (inizialmente intervenuto in codice rosso) e successivamente trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Durante gli accertamenti di polizia, tuttavia, sono emersi i suoi precedenti e sono state trovate alcune dosi di hashish e cocaina, motivo per cui è stato arrestato. Nella giornata di giovedì 13 aprile è stato dimesso e processato per direttissima da giudici del tribunale di Milano.