Troppo odore di "erba" fuori dalla sua porta e per lui finisce male

In manette un 33enne. In casa aveva una serra di marijuana

Troppo odore per passare inosservato. Un uomo di 33 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di piantine di marijuana ed "erba" già pronta per essere venduta.

Per lui i guai sono iniziati verso le 11.30, quando gli agenti di una Volante si sono presentati in un palazzo di viale Sarca per notificare un atto a uno dei residenti. Gli agenti non hanno trovato l'uomo che cercavano, però tornando in macchina nelle scale hanno sentito un forte - e inconfondibile - odore di marijuana.

A quel punto hanno individuato l'appartamento e hanno bussato alla porta, dove si è presentato proprio il 33enne. Nell'abitazione - due camere, più soggiorno - i poliziotti hanno trovato 30 grammi di marijuana già essiccata pronta per essere spacciata e, proprio in sala, una serra professionale con all'interno tre piantine di marijuana con tanto di impianto di areazione e illuminazione. Per l'uomo, che non si è giustificato in nessun modo, sono quindi scattate le manette.