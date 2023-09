Arrestato Hatija, il latitante da 45 milioni di euro (e 20 anni di carcere)

Di nuovo nel Bel paese. Ma questa volta in manette. È rientrato in Italia mercoledì sera Alket Hatija, 50 anni, albanese, vero "signore della droga" capace di portare in un solo anno - tra il 2003 e il 2004 - 340 chili di eroina e 200 chili di cocaina a Milano, per un valore di 45 milioni di euro almeno.

Nel 2017, Hatija - che in Italia era entrato per la volta nel 1997 a Campomarino, con un lavoro da bracciante agricolo - era stato condannato a venti anni di carcere proprio per il suo "lavoro" di trafficante. All'epoca era stato rintracciato dai carabinieri della Catturandi in una villa bunker a Berat, ma il tribunale di primo grado di Durazzo aveva negato l'estradizione sostenendo che l'uomo avesse già scontato la pena nel suo Paese.

Quella decisione è però stata ribaltata nel 2021 dalla corte di Appello della stessa città che, con sentenza confermata anche dalla suprema Corte albanese a settembre dello stesso anno, ha disposto l'estradizione del narcos. Il 30 agosto, dopo l'ennesima latitanza, Hatija è stato nuovamente rintracciato e arrestato dai poliziotti albanesi. E questa volta è stato accompagnato in Italia.