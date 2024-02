Il pusher "rider" inseguito (e arrestato) dal poliziotto in bici

Zaino per le consegne, bici d'ordinanza, telefono per le ordinazioni. E cocaina. Un uomo di 42 anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere "coca" in giro per la città.

A bloccarlo sono stati i poliziotti del commissariato Bonola, che lo hanno individuato in viale Monte Ceneri. Lì, senza sapere di essere visto, il 42enne si è avvicinato a un pedone con cui ha scambiato qualcosa prima di allontanarsi verso viale Renato Serra a bordo della sua bici con sulle spalle uno zaino di una nota azienda di delivery.

In via Gallarate - con il "rider" sempre seguito da un agente in bici - la scena si è ripetuta praticamente identica e una volta in via Perin l'uomo è stato fermato. Perquisito, il pusher è stato trovato in possesso di quasi 40 dosi di cocaina e 390 euro in contanti. Per lui sono quindi scattate le manette.