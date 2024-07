Spacciava nel parchetto dei bambini, arrestato pusher per la seconda volta

Era già stato fermato dalla polizia, poi rimesso in libertà perché incensurato. Arrestato nuovamente lo spacciatore che aveva scatenato le polemiche di decine di genitori che si lamentavano della presenza di tossicodipendenti, pusher e siringhe nei pressi di un asilo e di un parchetto in via Colletta a Milano, zona corso Lodi.

Gli agenti di polizia lo avevano fermato lo scorso 27 giugno in via Candia. Quel giorno, però, il Tribunale aveva deciso di rimetterlo a piede libero considerato che a suo carico non c'erano precedenti. Scampato il primo arresto l'uomo, un marocchino di 31 anni, è stato bloccato una seconda volta, ieri pomeriggio. Addosso aveva 20 grammi di eroina.

L'arresto è stato convalidato e il giudice del Tribunale di Milano ha disposto anche il divieto di dimora. Inoltre, sono state avviate le pratiche di espulsione perché il 31enne è irregolare in Italia.