Milano, preso il pusher che spacciava sotto casa con la droga nascosta in un albero

In manette un uomo di 53 anni, fermato dalla polizia sotto casa sua in via Creta

Probabilmente era certo di essere "al sicuro" sotto casa sua. E così aveva avviato una sorta di "attività a chilometro 0". Purtroppo per lui, però, gli agenti sono andati ad arrestato proprio lì. In manette è finito un uomo di 53 anni, un cittadino italiano con precedenti, che è stato fermato mercoledì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo sono stati gli uomini della VI sezione della squadra Mobile, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, che in serata stavano controllando il quartiere Lorenteggio. Passando in via Creta, che già in passato ha fatto i conti con droga, criminalità e violenza, gli agenti hanno notato due uomini sotto i porti al civico 21 parlare tra loro continuando a guardarsi intorno.

I poliziotti si sono così appostati e hanno visto arrivare un terzo uomo, che ha scambiato qualche parola con uno dei due, proprio il 53enne, che vive in quei palazzi. Il pusher si è quindi allontanato un attimo, ha raggiunto un albero poco distante ed è poi tornato con qualcosa in mano, che ha consegnato al cliente.

L'acquirente, che è risultato essere un 41enne cittadino romeno, è stato fermato ed è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina che ha ammesso di aver acquistato proprio in via Creta. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato il 53enne, che inizialmente si è difeso dicendo di non sapere nulla della droga. Sotto l'albero che poco prima lui stesso aveva raggiunto, però, gli agenti hanno trovato un barattolo con all'interno 3,5 grammi di cocaina e 5 di hashish già suddivisi in dosi. E per l'uomo sono così scattate le manette.