Il baby pusher tradito dai 1.350 euro in tasca e dalle foto sul telefono

Tutti quei contanti hanno fornito il primo indizio. Le immagini sul cellulare hanno tolto ogni dubbio. Un ragazzino di 16 anni, un giovane studente italiano, è stato arrestato venerdì dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di 250 grammi di hashish.

Per lui i guai sono iniziati verso mezzogiorno, quando una volante ha deciso di controllare lui e un suo coetaneo che erano all'angolo tra viale Brianza e via Graziano Deledda. Addosso al 16enne i poliziotti hanno trovato 1.350 euro in contanti, una cifra che il ragazzo non ha saputo giustificare in nessun modo.

Controllando il telefono, gli agenti hanno poi visto nella gallery una serie di immagini - probabilmente conservate per vantarsi con gli amici - di panetti di "fumo". A quel punto è stata eseguita una perquisizione a casa dello studente, che vive in zona Lorenteggio, ed effettivamente nell'abitazione sono stati scoperti, e sequestrati, i 250 grammi di hashish. Per lui sono così scattate le manette.