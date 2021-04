Il 20enne con la cocaina negli slip (e nella cassaforte di casa)

In manette un ragazzo di 20 anni. In una cassaforte a casa aveva 637 dosi di cocaina

Sorpreso "al lavoro" e arrestato. Un ragazzo di 20 anni, un giovane italiano, è stato fermato giovedì scorso dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina insieme a un amico, che è stato indagato.

A bloccare il pusher sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, coordinati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che in serata hanno notato i due fermi a bordo di un'auto in viale Monza. Poco dopo, il 20enne e l'amico sono stati raggiunti da una ragazza a cui il giovane ha ceduto qualcosa. La cliente è stata controllata e trovata in possesso di 0,2 grammi di cocaina e a quel punto i poliziotti hanno fermato anche il ragazzo, che aveva 0,4 grammi di "coca" nascosti negli slip.

A casa sua, a Sesto San Giovanni, gli investigatori hanno trovato in una cassaforte altre 637 dosi di cocaina, per un peso totale di 144 grammi, oltre che 1.790 euro in contanti. Nell'appartamento il giovane nascondeva anche un bilancino di precisione e tutto il necessario per confezionare le dosi. Per lui sono quindi scattate le manette.