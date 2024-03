“Ruba” i biglietti dei Club dogo al fratello: arrestato un 24enne (con la droga)

La lite per i biglietti e le manette. Un ragazzo di 24 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 200 grammi di droga.

I poliziotti sono intervenuti verso le 15 a casa sua - un appartamento in zona via Bronzetti - dopo che il 24enne ha rubato al fratello 22enne i biglietti per il concerto dei Club dogo. A quel punto, dopo che gli animi si sono surriscaldati, il giovane ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Al loro arrivo sul posto, i poliziotti non hanno potuto fare a meno di notare che nella stanza del fratello maggiore c’erano 200 grammi di hashish, oltre che un bilancino di precisione e tutto il necessario per confezionare le dosi. Per lui sono così scattate le manette.