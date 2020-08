Lo spaccio ai tempi del covid: mascherina al mento e cocaina dentro, arrestato pusher

È entrato e uscito da una villetta nel giro di pochi minuti. Giusto il tempo di prendere qualcosa e ripartire. Quello che non poteva sapere, però, è che gli agenti lo avevano già riconosciuto e avevano iniziato a tenerlo d'occhio convinti che ci fosse qualcosa di strano. Un uomo di 57 anni, un cittadino italiano di Rozzano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato domenica mattina a Vellezzo Bellini, nel Pavese, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo sono stati gli uomini della sezione antidroga, che stavano effettuando una serie di controlli di contrasto allo spaccio. Proprio durante gli appostamenti, i poliziotti hanno notato il 57enne - già noto per i suoi precedenti - mentre a bordo di un'auto si dirigeva verso la frazione di Giovenzano. Gli investigatori hanno così deciso di seguirlo e lo hanno visto entrare e uscire da una villetta per poi risalire in auto e partire.

Considerati i precedenti dell’uomo e insospettiti dal fatto che fosse fuori dalla sua provincia di residenza, gli agenti lo hanno fermato e lo hanno accompagnato in Questura, dove i sospetti si sono rivelati più che fondati. Nella mascherina sistemata al mento, infatti, i poliziotti hanno trovato 11 grammi di cocaina divisi in due involucri, che il pusher stava evidentemente andando a vendere. Nella villetta, invece, nascosti in un mobile della cucina, sono stati sequestrati altri 150 grami di "coca" - che avrebbe fruttato circa 6mila euro - e 600 euro in contanti. Martedì mattina il 57enne è stato processato per direttissima al tribunale di Pavia e ha patteggiato una pena di 5 anni di reclusione.

Foto - La droga e i soldi sequestrati all'uomo