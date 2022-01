La segnalazione su YouPol tradisce lo spacciatore di "Magic"

Incastrato dalla soffiata "digital". Un uomo di 38 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo che in casa sua sono stati scoperti 16,5 grammi di metanfetamine.

A fermarlo sono stati i poliziotti delle volanti, che sono arrivati a lui grazie a un "messaggio" su YouPol, un'app della polizia che permette ai cittadini di segnalare, in maniera anonima, alle forze dell'ordine situazioni di illegalità.

Dopo aver ricevuto la soffiata sul presunto pusher attivo in zona viale Campania, gli agenti sono andati a verificare di persona. Nell'appartamento sono in effetti state sequestrate numerose dosi di Mdpv, una metanfetamina sintetizzata nei primi anni 2000 e comparsa sul mercato italiano qualche anno dopo. Conosciuta anche come "Magic" o "Super coke", la Mdpv si presenta in polvere o cristalli e ha effetti psicotropi ed eccitanti.

In Italia è considerata illegale dal 2011, quando con un decreto del ministero della salute è stata inserita nella tabella I delle sostanze vietate.