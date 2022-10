Il pusher arrestato durante il mercato rionale

Dalle bancarelle alla cella. Un uomo di 50 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato martedì a Bollate, durante il mercato rionale, dopo essere stato sorpreso in possesso di soldi e droga.

A bloccarlo sono stati i carabinieri della tenenza, che stavano effettuando dei servizi di controllo in via Turati quando hanno notato il 50enne e un suo amico che si aggiravano con fare sospetto tra gli stand con un sacchetto in mano. Mentre il secondo uomo è risultato pulito, l'arrestato è stato trovato con in tasca alcune dosi di cocaina, che inevitabilmente hanno spinto i militari a controllare anche il suo appartamento, poco distante.

Alla fine gli investigatori hanno scoperto in totale 47 dosi di cocaina, per un peso totale di poco meno di 13 grammi di "bianca". Nella tasca di un giubbotto dell'uomo sono anche stati scoperti 890 euro in contanti, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento proprio dello spaccio.