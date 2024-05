L'uomo che si nasconde dietro il cespuglio e "mangia" la cocaina

Nascondiglio fantasioso, ma inutile. Un uomo di 58 anni, un italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato martedì pomeriggio a Novate Milanese dai carabinieri, che lo hanno controllato dopo aver notato che cercava di "mimetizzarsi" dietro un cespuglio nel parchetto di via Puccini.

Alla vista dei militari, infatti, il 58enne si è alzato dalla panchina su cui era seduto ed è andato a nascondersi tra la vegetazione, sperando così di passare inosservato. Proprio quel gesto, però, non è sfuggito alla pattuglia, che si è immediatamente avvicinata per capire cosa stesse accadendo.

I carabinieri hanno subito recuperato nell'erba, proprio accanto alla panchina, 13 dosi di cocaina e in quel momento hanno visto l'uomo sbucare dalle piante, riconoscendolo subito. Il 58enne - che in passato ha avuto guai con la giustizia per droga e armi - ha cercato di rispondere a fatica alle domande dei militari, fino a quando ha dovuto sputare dalla bocca un secondo involucro in cellophane con altre 13 dosi di droga, che stava evidentemente cercando di nascondere in bocca.

Gli uomini dell'Arma hanno quindi sequestrato la sostanza, un cellulare e 300 euro in contanti che l'uomo aveva con sé. Dopo l'udienza di convalida, che si è tenuta mercoledì, per il 58enne è stato disposto l'obbligo di firma.