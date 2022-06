L'uomo con oltre 15 chili di droga e 30mila euro in casa

Il primo indizio lo ha dato chinandosi sul sedile vuoto. Il resto lo hanno fatto le foto conservate sul cellulare. Un uomo di 22 anni, un cittadino marocchino irregolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia a Rozzano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Scalo Romana, che da qualche settimana stanno portando avanti una serie di attività di contrasto allo spaccio. Nel pomeriggio, verso le 14, i poliziotti sono arrivati in piazza Fontana a Rozzano e lì hanno subito notato il 22enne mentre saliva a bordo di una Golf, poi risultata di una società di noleggio. Una volta in auto, il giovane si è piegato verso il lato passeggero, come se stesse cercando qualcosa, e a quel punto gli investigatori hanno deciso di controllarlo.

Nel vano accanto al sedile gli investigatori hanno subito trovato un bilancino di precisione, mentre nel borsello che l'uomo aveva a tracolla sono stati scoperti 57 grammi di cocaina e 5mila euro in contanti. Gli agenti hanno quindi informato il 22enne che sarebbe stato arrestato e gli hanno chiesto se volesse avvisare qualcuno. Il giovane ha chiesto di poter contattare sua madre, sbloccando così il telefono dal quale sono però saltate fuori alcune immagini che hanno permesso ai poliziotti di individuare l'abitazione del ragazzo.

Perquisendo l'appartamento, gli agenti sono riusciti a sequestrare altri 15 chili di hashish, che erano sistemati sul tavolo in cucina, quasi 500 grammi di cocaina - che erano in un cassetto - e ben 27mila euro in contanti. Il 22enne, che ha precedenti specifici, è risultato anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Varese a maggio scorso dopo un'indagine sullo spaccio di "coca", hashish ed eroina nei boschi del Varesotto che aveva già fatto finire in manette 17 persone. Questa volta le manette sono scattate anche per lui.