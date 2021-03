Si 'lamenta' in chat dei controlli della polizia in zona: trovato con quasi mezzo chilo di droga

In manette un pusher 40enne. Sul suo telefono le chat in cui si preoccupava per i controlli

In chat, parlando con gli amici, si mostrava preoccupato per i tanti controlli che la polizia stava mettendo a segno nella sua zona negli ultimi giorni. Ed evidentemente faceva bene a temere. Un uomo di 40 anni, un cittadino italiano, è stato arrestato martedì dagli agenti del commissariato Lorenteggio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di droga.

Gli investigatori sono arrivati a lui continuando a tenere d'occhio il bar fuori dal quale lo scorso 10 marzo avevano arrestato un altro spacciatore: un 33enne che era stato sorpreso a nascondere nella sala biliardo del locale, chiusa causa covid, le sue dosi di cocaina. Monitorando ancora il bar, il cui titolare era già stato indagato, gli agenti hanno individuato il 40enne, che verso le 15 si è incontrato con un secondo uomo, un 34enne.

Gli agenti in borghese li hanno seguiti e li hanno visti entrare in uno stabile di via Caldera, dal quale sono usciti un quarto d'ora dopo. A quel punto i due sono stati fermati e i poliziotti hanno perquisito le loro abitazioni. Da casa del 40enne sono saltati fuori 435 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish e 215 euro in contanti. Il 34enne, con precedenti specifici, è stato invece indagato in stato di libertà per detenzione e spaccio di droga, poiché trovato in possesso di 4 dosi di cocaina.

Analizzando il cellulare del 40enne, i poliziotti hanno potuto constatare che l'uomo, chattando con altri residenti della zona, era più volte apparso allarmato dai recenti controlli della polizia in zona. L'ultimo gli è stato fatale.