"Quanto costa?": il 21enne tradito dalle chat con i clienti sul cellulare

Galeotte furono le chat. Un ragazzo di 21 anni, un cittadino italiano senza precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con quasi mezzo chilo di droga.

A incastrarlo sono stati gli agenti delle volanti, che poco prima delle 19 lo hanno fermato in strada in via privata Clefi, una traversa di via Sardegna, per un normale controllo. Da una prima perquisizione sono saltati fuori 10 grammi di hashish e 30 euro, che hanno subito spinto i poliziotti a ipotizzare che il 21enne stesse effettuando delle consegne. Gli ultimi dubbi sono caduti quando gli investigatori hanno scoperto sul telefono del ragazzo delle chat in cui i clienti gli chiedevano informazioni e costi della droga.

Le verifiche nel suo appartamento hanno fatto il resto. Da casa del giovane sono infatti saltati fuori altri 104 grammi di hashish e 350 di marijuana, oltre che tutto il necessario per confezionare le dosi. Al ragazzo sono stati sequestrati anche 5.300 euro in contanti.