Milano, vede la polizia e butta la droga: preso il pusher con il "kit del perfetto spacciatore"

Mossa sbagliata, al momento sbagliato. Un uomo di 22 anni, un cittadino tunisino, è stato arrestato nella notte a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso "al lavoro" in strada.

Per lui i guai sono iniziati quando ha incrociato una pattuglia in via Lodovco Montegani. Il ragazzo ha guardato gli agenti e poi, sperando di non essere visto, ha lasciato cadere un sacchettino dalle mani. La mossa, però, non è sfuggita ai poliziotti, che a quel punto hanno deciso di controllarlo.

È bastato poco per scoprire che il 22enne era un pusher, dato che con sé aveva il kit del perfetto spacciatore, con tanto di bilancino di precisione per pesare le dosi prima della consegna al cliente. Nella bustina che aveva gettato i militari hanno trovato 77 grammi di hashish, mentre in tasca il giovane aveva anche poco meno di 2 grammi di cocaina.