Cocaina e 10mila euro in casa: pusher tradito dall'incontro con una donna

Tradito dall'appuntamento con la cliente. Un uomo di 51 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato venerdì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, hashish e soldi.

I guai per lui sono iniziati quando una volante del commissariato Ticinese, passando in via Voltri, lo ha notato confabulare con una donna a cui ha poi consegnato qualcosa. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e lo hanno fermato, perquisendo casa sua, poco distante.

Nell'appartamento sono stati scoperti e sequestrati, nascosti in cantina, 30 grammi di cocaina, 400 di hashish e soprattutto 10mila euro in contanti. Il 51enne è stato quindi arrestato, mentre la donna che era con lui è stata segnalata in Prefettura.