L'uomo arrestato mentre rovista tra la spazzatura in strada

I residenti lo hanno notato mentre frugava tra la spazzatura, aggirandosi per il quartiere. E hanno chiamato i carabinieri. A Oreno, frazione di Vimercate, un 46enne originario dell'hinterland di Milano, è così finito in manette. Dagli accertamenti effettuati dopo il fermo è infatti emerso che su di lui pendeva un ordine di carcerazione per furto aggravato e ricettazione. E quindi il 46enne doveva essere in carcere.

La segnalazione giunta alla centrale operativa ha fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri in via Borromeo, in zona Oreno, dove alcuni cittadini avevano riferito che un uomo era stato notato aggirarsi nelle zone residenziali intento a rovistare tra i bidoni per la raccolta dei rifiuti. I militari hanno rintracciato il 46enne che nel frattempo si era allontanato trascinandosi dietro un bidone lungo la strada. Senza documenti al seguito, è stato accompagnato presso gli uffici del comando per essere identificato attraverso i rilievi dattiloscopici.

Per l'uomo, milanese, è emerso un provvedimento di revoca del decreto di sospensione per la carcerazione e ripristino dell’ordine emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Milano per una pena di due anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione commessi a Milano nel mese di febbraio 2018 quando, in piazza Lega Lombarda, era stato fermato a bordo di un motorino rubato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Monza dove dovrà scontare la condanna.