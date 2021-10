Va al Caf, si innamora della "commessa" e si presenta lì tutti i giorni per un mese: arrestato

Lei era stata costretta a cambiare sede di lavoro pur di sfuggirgli. Ma lui era riuscito a seguirla anche fuori dal suo nuovo ufficio. E proprio lì è finito in manette. Un uomo di 49 anni, cittadino italiano senza precedenti, è stato arrestato giovedì mattina a Milano con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una 32enne, anche lei italiana, che lavora in un Caf in zona Ticinese.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, si erano conosciuti a settembre, quando il 49enne era andato nell'ufficio della donna per delle pratiche lavorative. Da quel momento è iniziato l'incubo della vittima, con lo stalker che praticamente tutti i giorni si è presentato fuori dal centro di assistenza fiscale, inventando sempre scuse diverse per essere lì.

Da qualche giorno, preoccupata e spaventata, la donna aveva cominciato a lavorare in uno studio diverso, ma evidentemente l'uomo è riuscito a scoprire dove fosse e ha cominciato a pedinarla anche lì. Verso le 10 di giovedì, quando la vittima si è accorta che il 49enne era ancora una volta davanti al Caf, ha chiesto aiuto alla polizia. Lo stalker, che era già stato denunciato dalla vittima proprio a settembre, è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di San Vittore.