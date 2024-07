Vuole salire in treno senza biglietto: arrestato (dopo la scoperta sul suo telefono)

Tutto per un biglietto. Un ragazzo di 20 anni, cittadino tunisino, con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio in stazione centrale a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermarlo sono stati gli agenti della Polfer, che sono intervenuti dopo che un capotreno ha segnalato il 20enne e un amico che volevano viaggiare senza biglietto. All'arrivo dei poliziotti, il giovane si è mostrato subito contrario al controllo, motivo per cui è stato accompagnato negli uffici di polizia in Centrale. Lì è stato perquisito e trovato in possesso di 5 grammi di hashish, mille euro in contanti e di due cellulari, su cui erano conservate numerose fotografie di panetti di hashish.

A quel punto gli agenti hanno perquisito l'appartamento del 20enne, in zona Baggio, dove sono stati scoperti 94 grammi di "fumo", un bilancino di precisione e una cartuccia calibro 6x35. Per lui sono così scattate le manette.