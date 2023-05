Fermato ragazzino sostenitore dell'Isis: "Pronto a compiere un attentato"

Era pronto ad entrare in azione. Era pronto a colpire. Un ragazzino ancora minorenne - cittadino italia di origini straniere - è stato fermato dalla polizia con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere perché ritenuto un "simpatizzante" dell'Isis e un sostenitore del terrorismo jihadista.

A incastrare il giovane, residente in Lombardia, nella Bergamasca, sono stati i poliziotti della Digos di Bergamo e di Brescia e del servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della direzione centrale della polizia di prevenzione. Gli investigatori hanno infatti accertato che apparteneva a una rete di giovani sostenitori del Daesh, presenti in diversi Paesi d’Europa e d’America, molti dei quali arrestati le scorse settimane.

A conferma della sua radicalizzazione, la continua pubblicazione sui social di video di propaganda jihadista riconducibili all’Isis. Le indagini hanno poi accertato che l'aspirante terrorista era pronto a elaborare il progetto di un attentato incendiario da compiere nella zona in cui vive. Da lì l'emissione del fermo, disposto dalla procura di Brescia e convalidato dal Gip del tribunale per i minorenni.

Al momento dell'arresto, durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato numerosissimi contenuti riconducibili allo Stato Islamico, tra cui video di esecuzioni e manuali relativi alle armi e al confezionamento di ordigni. Tutto materiale che lui stesso diffondeva in rete, invitando gli altri giovani a passare all'azione.