Il trafficante di droga che si era nascosto in Spagna

Era uno dei 'rami' italiani di un'importante organizzazione dedita al traffico di droga, il cui capo è ancora ricercato. Lui, invece, dopo mesi di tentativi di rintraccio, è stato ora catturato in Spagna dalla squadra mobile di Milano e dalla polizia iberica. Si tratta di un cittadino greco di 30 anni, già noto alla giustizia per lo stesso reato.

L'indagine era stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano e condotta dalla squadra mobile della questura di via Fatebenefratelli. Secondo l'inchiesta, il 30enne gestiva il traffico di droga a Roma per conto di un'organizzazione internazionale il cui presunto capo sarebbe Andrea Deiana, imprenditore d'arte, titolare di una galleria d'arte ad Amsterdam (si faceva chiamare Banksy nelle chat), pregiudicato e attualmente latitante. Il 30enne, in varie occasioni, aveva ritirato (attraverso corrieri) ingenti quantitativi di droga a Milano. Al vertice della rete del capoluogo lombardo vi erano due milanesi, uno dei quali ancora ricercato.

L'11 maggio 2022 il greco si era sottratto alla misura cautelare (in tutto erano state perseguite 31 persone) scappando in Spagna con false generalità, ma la sera del 2 gennaio è stato rintracciato a Barcellona e arrestato con la collaborazione del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, dell'anticrimine, dell'antidroga e degli agenti spagnoli. Nel 2018 l'uomo era stato arrestato in Perù con l'accusa di importazione di 291 chili di cocaina.