Sul treno per Milano con la fotocopia della carta d'identità: arrestato

Il suo nervosismo aveva già lasciato qualche sospetto ai finanzieri. Quella carta d'identità fotocopiata, unico documento disponibile, ha fatto il resto. Un uomo di 29 anni, italiano con precedenti, è stato arrestato nelle scorse ore su un treno diretto a Milano perché destinatario di un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla procura di Sassari per una condanna definitva a 4 anni e 7 mesi di carcere per droga, ricettazione e furto.

Il 29enne è stato fermato, quasi per caso, su un convoglio in partenza da Chiasso verso il capoluogo meneghino. I finanzieri gli hanno prima chiesto se avesse qualcosa da dichiarare e poi, dato il suo atteggiamento sospetto, hanno approfondito le verifiche. Quando i militari gli hanno chiesto un documento, il giovane ha consegnato - non subito - la copia di una carta d'identità che aveva cercato di nascondere.

A quel punto, a suo nome è saltato fuori l'ordine di carcerazione spiccato dalla Sardegna. Il ragazzo si trova ora nel carcere di Como.